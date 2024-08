Equatorial Pará alerta moradores para ataques de cães aos leituristas

(Foto: Reprodução)- No ano de 2023, 12 incidentes foram registrados na região oeste do Pará, prejudicando o trabalho dos profissionais na hora da medição da leitura de energia.

No primeiro semestre de 2024, oito incidentes já foram registrados de ataques de caninos aos leituristas que fazem acompanhamento nas residências e pontos comerciais, visando coletar a quantidade de energia consumida e registrada no medidor e, consequentemente, a geração da conta de luz que é entregue aos consumidores. Apesar do número ser considerado pequeno, a preocupação da Equatorial Pará é grande, haja vista os sérios riscos que os profissionais acabam correndo ao longo do dia.

De acordo com o Executivo da área de cobranças da Equatorial Pará, Odirley Campos, na maioria dos municípios da região oeste do Pará é bastante comum nas cidades da região, as residências não terem cercas, portanto, muitos animais acabam sendo criados soltos, mesmo dentro da área limitada, e onde também, fica instalado o padrão de energia. “Isso dificulta na hora da medição de leitura, haja vista que há sempre o receio de ser atacado por um cachorro, em um momento de fúria. Além disso, em casas com cercamento, quando o portão é aberto e o cachorro acaba avançando no leiturista”, explica.

Por conta disso, uma série de medidas são adotadas, entre elas treinamentos periódicos para os colaboradores, com especialista em comportamento canino. Por meio de aulas teóricas e práticas, eles aprendem sobre como agir caso se sintam ameaçados ou atacados pelo animal.

Para Jarlisson Fábio, da área de segurança da Equatorial, as técnicas repassadas durante o treinamento facilitam a proteção no dia a dia. “A gente entende que os animais estão ali protegendo seu ambiente, mas, para evitar o medo e possíveis ataques de caninos, os donos dos animais também precisam oferecer um apoio básico aos leituristas, principalmente quando os donos não estão em casa no dia da leitura”, reforça.

Para assegurar o trabalho dos leituristas é importante que os locais onde moram cães sejam sinalizados.

“A gente lembra que os donos dos animais são responsáveis por qualquer incidente”, salienta.

A Equatorial Pará recomenda que os clientes fiquem atentos à data da leitura, que consta na tarifa de energia (sempre do mês anterior), para evitar incidentes ou algo mais sério.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/10:14:41

