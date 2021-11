Na Terra Firme, encapuzado, carro prata, perseguição e tiros: veja o vídeo

(Foto:Reprodução) – Câmeras de segurança mostram um homem sendo perseguido por um outro no final da tarde deste domingo, 7, na Passagem Vilhena com Rua Dois de Junho, no bairro da Terra Firme, em Belém.

Segundo testemunhas, diversos tiros foram efetuados por um homem encapuzado, que estaria acompanhado de um carro prata em perseguição a outro homem.

Uma testemunha relatou que viveu momentos de pânico ao se deparar com a correria e tiros que vinham em sua direção, enquanto fazia o transporte de uma passageira em sua motocicleta. Por sorte os tiros não atingiram um inocente, pois as ruas estavam com pouca movimentação.

Ainda não se sabe a motivação ou quem são os homens envolvidos na perseguição. Segundo informações, o homem perseguido teria conseguido fugir.

