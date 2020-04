Equatorial Pará atua com operação especial durante a crise do Coronavírus

Para as demandas do período, a empresa aumentou em 46% a sua estrutura de atendimento (Foto:Reprodução)



A Equatorial Energia Pará está com um plano operacional estruturado para assegurar o fornecimento de energia elétrica com qualidade e segurança a todos os consumidores do Estado. O objetivo é promover um esforço conjunto para assegurar o fornecimento de energia durante o isolamento social, decorrente da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. Para isso, a distribuidora aumentou em 46% a estrutura para atendimento as demandas do período.

A estratégia de trabalho da companhia consiste em intensificar suas ações de manutenção preventiva, bem como agilizar o atendimento às atividades essenciais de fornecimento de energia. Essa ação ocorre em todo o Pará, com destaque para a Região Metropolitana de Belém, Santarém, Marabá, Castanhal, Altamira, Parauapebas e Paragominas, que são cidades polos das regionais de atuação da empresa.

A distribuidora reforça a orientação de que os serviços e registros de falta de energia devem ser solicitados pelos canais digitais, uma vez que as agências e postos de atendimento presenciais estarão fechados até que a crise esteja controlada.

O diretor da área de Operações Técnicas da Equatorial Pará, Alexandre Joaquim, ressalta a importância desse trabalho em um contexto delicado. “Nós fornecemos um serviço essencial e vamos continuar trabalhando para que todos os nossos clientes tenham energia elétrica de qualidade e garantir que situações emergenciais sejam solucionadas no menor tempo possível. Estamos reforçando a priorização do atendimento a centros de saúde e hospitais, que, nesse momento, prestam serviço de extrema importância no combate à COVID-19”, ressalta Alexandre.

Mesmo diante do cenário atual de disseminação do coronavírus no Brasil, a Equatorial Pará segue de forma proativa com seu Centro de Operações Integrada em funcionamento e seguindo todas as regras de proteção recomendadas pelo Ministério da Saúde, garantindo a segurança de seus colaboradores. Vale destacar, ainda, que ao longo dos últimos meses, a empresa realizou investimentos e ações de manutenção preventiva na rede de distribuição de energia elétrica, de modo a assegurar de forma efetiva o fornecimento de energia e o aumento da confiabilidade do sistema.

Canais de atendimento

Os canais de atendimentos digitais para o cliente da Equatorial Pará funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e são gratuitos.

O consumidor pode entrar em contato via central de atendimento pelo número 0800 091 0196 ou por meio da Clara, atendimento de inteligência artificial via Whatsapp pelo número (91) 3217-8200, ou pelo site www.equatorialenergia.com.br

