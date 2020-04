Camisa do Palmeiras é eleita a mais bonita da fornecedora no mundo todo

Em competição promovida no Twitter da Puma, o Verdão ganhou de Manchester City, Independiente e Valencia até superar o Chivas Guadalajara na decisão desta quinta.(Foto:Reprodução Internet)



O Palmeiras ganhou nesta quarta-feira uma eleição promovida pela Puma. Em seu Twitter internacional, a fornecedora de materiais esportivos colocou em disputa camisas de diversos clubes em que é parceira ao redor do mundo para que os internautas votassem no mais bonito e o vencedor foi o uniforme principal do Verdão, lançado no começo do mês passado.

Em eleição com 35.887 votos em 24 horas, o Palmeiras acumulou quase 20 mil votos, menos de 4 mil a mais em relação ao mexicano Chivas Guadalajara, com quem disputou a final. O Verdão acumulou 55,5% das escolhas possíveis.

Confira a publicação do Palmeiras comemorando a vitória na eleição:

Em votação feita aqui no twitter, o nosso novo uniforme I foi eleito o mais bonito pelos seguidores da @pumafootball! 🔥🐷 Aqui entre nós: ele é lindão mesmo 💚#AvantiPalestra #JogandoEmCasa pic.twitter.com/eHTL1W0wTZ — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) April 2, 2020

Antes do Chivas Guadalajara, na competição iniciada na quinta-feira passada, em formato de mata-mata, o Palmeiras eliminou o uniforme principal do Manchester City, da Inglaterra, com 68% dos votos, depois ganhou do Independiente, da Argentina, acumulando 88% dos votos, e do Valencia, da Espanha, recebendo 64% dos votos, até chegar à final.

Também participaram da competição com suas camisas o Kawasaki Frontale, do Japão, o Milan, da Itália, o Crystal Palace e o Newcastle, ambos da Inglaterra, o Rayados, do México, o Slavia Praga, da República Tcheca, o Borussia Dortmund e o Borussia Monchengladbach, ambos da Alemanha, o Olympique de Marselha, da França, e a seleção italiana, além do uniforme de visitante do Manchester City.

Fonte:LANCE!

02.04.20 13h35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...