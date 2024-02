Equatorial Pará faz alerta para o descarte correto do óleo de cozinha

Por meio do E+ Reciclagem é possível realizar o descarte adequado e ganhar descontos na conta de energia. – (Foto>Reprodução)

De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), mais de 1 bilhão de litros de óleo são descartados incorretamente a cada ano no Brasil. Com o objetivo de contribuir com a preservação do meio ambiente, a Equatorial Pará, recebe, no posto de coleta E+ Reciclagem, localizado em Santarém, a sobra do produto, evitando que o material seja descartado em pias ou vaso sanitário.

A orientação da distribuidora é que os clientes se dirijam até o posto de coleta, localizado no Estacionamento do Mercadão 2000, e façam a entrega do óleo usado, dentro de um recipiente (garrafa pet). Essa iniciativa permite o desconto na conta de energia, de acordo com o volume de resíduos descartados.

Conforme Pricila Hinvaitt, analista a área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, um litro de óleo descartado de forma incorreta pode contaminar até 25 mil litros de água. “Quando o óleo é jogado na pia, não existe nenhuma possibilidade de ser resgatado, o que afeta o meio ambiente e quem necessita dele para sobreviver, portanto, todos nós sofremos as consequências. Por isso, é preciso que a população esteja consciente e se adeque a mudança de comportamentos, a fim de favorecer o bem-estar de toda a sociedade”, afirma.

O descarte no posto de coleta do E+ Reciclagem, vai além do óleo de cozinha. Pelo programa de Eficiência Energética, desenvolvido pela Equatorial Pará, são aceitos metal, papel, papelão, plástico e caixas de Tetra Pak (que são as embalagens de sucos, leite condensado, leite, extrato de tomate, entre outros). Todos os resíduos recicláveis são revertidos em bônus na fatura de energia dos clientes residenciais.

*Entenda como funciona*

A partir da quantidade e do tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, o valor do bônus na fatura de energia é estabelecido. Este desconto pode ser aplicado na fatura de energia do cliente ou pode ser doado a uma instituição social. Desde 2015, o programa E+ Reciclagem já concedeu mais de 700 mil reais em bonificação nas faturas de energia. Nesse período, foram mais de 22.300 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e quase 24 mil clientes bonificados.

*Onde funciona?*

No estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, entre a travessa Frei Ambrósio e Professor Carvalho. Os horários são de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e, no sábado, das 8h às 12h.

