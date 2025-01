Equatorial Pará tem cartilha para orientar clientes sobre direitos e deveres

Foto: Reprodução | Arquivo pode ser baixado no site da distribuidora. Documento também possui outras informações importantes como dicas de segurança, consumo e muito mais.

Com o objetivo de esclarecer os direitos e deveres da população junto a distribuidora de energia, a Equatorial Pará tem a Cartilha do Cliente, que pode ser baixada gratuitamente no site da empresa. No documento, além dessas informações, o público também pode saber mais sobre serviços, dicas de segurança e de consumo, além de outros temas.

Entre os principais destaques dos deveres que devem ser seguidos está o de informar corretamente à Equatorial Pará qual atividade é exercida na unidade consumidora, como comércio, residência, entre outros. Além disso, caso ocorra qualquer avaria ou queima do medidor, é necessário comunicar imediatamente à empresa.

Vale ressaltar que é importante que o consumidor informe à distribuidora sobre a presença de pessoas residentes que dependem de equipamentos elétricos essenciais à vida, como aparelhos médicos, pois em casos de desligamento, por exemplo, essas residências são atendidas com prioridade. E se houver a necessidade de aumentar a carga instalada na unidade consumidora, o cliente deve consultar a distribuidora para verificar a possibilidade de elevação de carga.

Sobre os direitos, as pessoas devem receber energia elétrica com continuidade e qualidade asseguradas, e com foco nisso, a Equatorial trabalha continuamente em obras de melhorias e expansão em todo o estado.

O cliente também deve receber a fatura de energia com, pelo menos, cinco dias úteis antes do vencimento, ser informado sobre desligamentos programados e, ao não realizar o pagamento, receber um aviso com 15 dias de antecedência sobre a suspensão do fornecimento.

De acordo com Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a distribuidora sempre reforça os direitos e os deveres junto aos consumidores para que a relação entre os dois lados seja o mais saudável possível.

“Trabalhamos diariamente para que os nossos clientes tenham todos os seus direitos assistidos. É importante mantermos esse contato próximo com o público. Além do mais, aproveitamos sempre para ressaltar os deveres que devem ser seguidos para que o serviço prestado pela distribuidora não seja comprometido”, afirma Luciana.

Confira mais direitos:

Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas;

Receber informações e orientações sobre redução do desperdício e de segurança na utilização da energia;

Ser informado de forma objetiva sobre o que será feito em relação às suas solicitações e reclamações;

Ter energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 horas para área urbana ou 48 horas para a área rural, observadas as Condições Gerais de Fornecimento.

Confira mais deveres:

• Manter e adequar as instalações elétricas internas da residência conforme os padrões de segurança;

• Contratar um eletricista capacitado para realizar a vistoria periódica no imóvel.;

• Garantir livre acesso à área que contém o medidor de energia para os representantes da Equatorial Pará;

• Atualizar regularmente os dados cadastrais junto à concessionária de energia;

• Realizar o pagamento das faturas de energia dentro do prazo para evitar a descontinuidade do fornecimento.

Link para baixar a cartilha do cliente: https://tinyurl.com/mr2c82k9

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/06:13:41

