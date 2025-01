Esposa de homem que morreu vítima de choque elétrico em Jardim do Ouro clama por justiça e pede ajuda à população

Foto: Reprodução | Em um desabafo comovente, ela clama por justiça, denuncia irregularidades no fornecimento de energia e busca apoio para enfrentar este momento de grande dificuldade

Nelcileide Soares Santos, de 26 anos, enfrenta a dor da perda do marido, Anderson Sousa de Jesus, de 33 anos, que morreu vítima de um choque elétrico na comunidade de Jardim do Ouro, na última quarta-feira (15). Em um desabafo comovente, ela clama por justiça, denuncia irregularidades no fornecimento de energia e busca apoio para enfrentar este momento de grande dificuldade.

De acordo com Nelcileide, o acidente aconteceu quando eles retornavam do trabalho e se depararam com uma fiação improvisada, sustentada por uma vara que caiu devido ao vento. Anderson foi atingido no pescoço pelo fio e, apesar das tentativas desesperadas de sua esposa para salvá-lo, não resistiu. A instalação irregular, segundo Nelcileide, estaria no local há mais de cinco anos.

Além de lidar com o luto, Nelcileide enfrenta dificuldades financeiras para sustentar as oito filhas do casal e custear a cirurgia da sogra, que necessita de tratamento urgente devido a problemas de saúde.

Ela também reforça o apelo às autoridades para que vistoriem o sistema elétrico da região e tomem medidas legais contra os responsáveis pela fiação irregular, a fim de evitar novas tragédias.

Um Pix solidário foi disponibilizado para quem puder ajudar: CPF 029.456.762-30.

Fonte: Weslen Reis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/202516:27:57

