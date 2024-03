Equatorial Pará vai investir R$ 2,6 bilhões e levar energia elétrica para mais 280 mil pessoas

(Foto: Reprodução)- O Grupo Equatorial Energia assinou, nesta quinta-feira (29), junto ao Governo Federal, o maior contrato do Programa Luz Para Todos no país, que será executado no Pará e vai beneficiar cerca de 280 mil pessoas que ainda não têm energia elétrica, até 2025. Serão investidos 2,6 bilhões no Estado, para realizar quase 70 mil ligações convencionais e remotas, em 55 municípios, ao longo do período.

O contrato foi assinado em um evento realizado, em Breves, na Ilha de Marajó. A solenidade contou com a presença do CEO do Grupo Equatorial Energia, Augusto Miranda; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; além do governador do Pará, Helder Barbalho, e do presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires, entre outros executivos e autoridades.

Por meio do Programa Luz Para Todos (PLPT), a Equatorial Pará vai executar o maior número de ligações e extensão de rede desde a entrada do Grupo Equatorial no estado, com cerca de 70 mil ligações no período de 2024 a 2025.

No PLPT convencional está prevista a realização de 415 travessias e 14 mil quilômetros de rede para atendimento de cerca de 40 mil ligações, além de ampliações em 18 subestações. Já no PLPT remoto, onde são utilizadas placas solares, serão feitas quase 30 mil ligações no estado. As obras beneficiarão principalmente as ilhas, mas também 09 unidades de conservação, 04 aldeias indígenas da etnia Kayapó, 181 escolas, 57 postos da secretaria da saúde indígena, que atendem pelo menos 16 terras indígenas e outros locais que ainda não possuem energia.

“Estamos muito honrados e felizes em participar deste momento especial para os paraenses e para o país. Nós, do Grupo Equatorial, temos um papel fundamental: levar energia para possibilitar o desenvolvimento dos estados que atuamos. Nosso compromisso é trabalhar incansavelmente para que todos os paraenses possam ter acesso à energia com qualidade. Sem dúvidas, esse será mais um marco importante para toda a região e que nos trará ainda mais satisfação em contribuir de forma assertiva para o desenvolvimento local”, afirmou o CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda.

O ministro de Minas e Energia, Alexandro Silveira, pontuou sobre a importância do Luz Para Todos e destacou, também, o quanto a energia elétrica é necessária tanto para o desenvolvimento do Marajó quanto do estado do Pará como um todo.

“Assinamos hoje, R$ 2,7 bilhões em novos contratos. Até 2025, novas 70 mil famílias terão mais luz. Todas as famílias do Pará terão energia até 2026. Estamos aqui para mostrar que o Luz para Todos voltou a iluminar a vida de brasileiras e brasileiros. É o maior programa de combate à pobreza energética do mundo, é dignidade para a nossa gente. Luz é sinônimo de vida, é segurança, é desenvolvimento e oportunidade de emprego”, destacou Silveira.

Equatorial no Pará – Há 11 anos na gestão da concessão do Pará, o Grupo Equatorial Energia já realizou mais 170 mil ligações em todo o estado, com 680 mil pessoas beneficiadas, no Programa Luz Para Todos. Ao longo do período, a empresa também investiu mais de R$ 10 bilhões em obras estruturantes para acompanhar o crescimento do Estado. Os paraenses ganharam ainda novos canais de atendimento e a empresa desenvolveu ações com foco nas comunidades, com iniciativas para impulsionar os segmentos de responsabilidade social, de cultura e de esporte.

“Desde que chegamos no Pará estamos realizando um trabalho com muito comprometimento. Hoje, atendemos quase 3 milhões de clientes e nosso compromisso é oferecer um serviço com cada vez mais qualidade para todas as famílias paraenses. Ficamos felizes em ver que nosso trabalho, à frente da distribuição de energia do estado, apresenta resultados tão expressivos”, concluiu Augusto Miranda.

Fonte: O Impacto com Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/16:00:01

