Equipe da Record é atacada a tiros por traficantes no Rio

Jornalista Monique Bittencourt e cinegrafista foram alvo de disparos próximo a delegacia | Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/Record

Repórter e cinegrafista foram alvo de atentado a tiros após saírem de delegacia na tarde desta terça-feira (11), no Rio de Janeiro.

Uma equipe de reportagem da Record no Rio de Janeiro foi atacada a tiros durante a tarde desta terça-feira (11) por cinco homens na cidade de Belfort Roxo, município da Baixada Fluminense. Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu por volta das 15h30, após a cobertura de operações policiais que aconteceram em favelas da região. A repórter Monique Bittencourt e um cinegrafista estavam dentro de um carro, e logo após saírem de uma delegacia de polícia da região, foram alvejados.

Cerca de dez tiros foram disparados, segundo fontes da Folha de S. Paulo. Nenhum deles atingiu a repórter e o cinegrafista que estava com ela, que conseguiram fugir. Após o ataque, a polícia tentou ir atrás dos criminosos. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.

A Record não se pronunciou sobre o caso até o momento. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPM-RJ) repudiou a ação, e pediu providências contra os suspeitos de atirarem contra a equipe como uma resposta rápida.

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) repudia o ataque sofrido pela equipe de reportagem da TV Record que nessa terça-feira, 11/6, foi vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no estado do Rio de Janeiro”, diz a nota.

“Uma repórter e um cinegrafista voltavam de uma cobertura jornalística na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense quando foram surpreendidos por criminosos e tiveram o carro, identificado com a logo da Record TV, metralhado pelos marginais”, continua o comunicado.

“O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados. A população do Rio não aguenta mais ser refém de criminosos!”, conclui a nota.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/18:49:41

