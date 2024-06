Robinho: Globo prepara documentário sobre caso de estupro

(Foto: Ricardo Saibun / Divulgação SantosFC)- A Globo começou a produzir um documentário sobre o caso de estupro que levou à prisão o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, ídolo do Santos que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2006 e em 2010.

O lançamento será feito no Globoplay, serviço de streaming da emissora. Ainda não há uma data especifica, mas jornalistas, inclusive alguns que cobriram de perto o caso para outros veículos, já foram contratados para o projeto.

A produção do documentário sobre Robinho é do núcleo de documentários da área de esporte da Globo, que já produziu “Doutor Castor” (2021) e “Senna por Ayrton” (2024). A Globo promete trazer novos fatos sobre o caso.

Robinho está preso desde março deste ano, cumprindo pena no Brasil por um estupro que aconteceu na Itália, em 2013, quando era jogador do Milan. Junto com cinco amigos, o ex-atacante cometeu o crime contra uma jovem albanesa de 22 anos.

Em 2017, ele foi julgado à revelia a nove anos de prisão, mas não cumpriu pena, porque o Brasil não deporta seus cidadãos para cumprem pena em outro país. Em 2022, a Itália pediu para que Robinho cumprisse então a pena no Brasil.

Foi o que aconteceu. No último dia 20 de março, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por 9 a 2, que Robinho deveria cumprir em território nacional a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro ao qual foi condenado no país europeua.

Apesar de o jogador ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um recurso extraordinário e impetrado um habeas corpus também no STF , o pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux.

Robinho foi preso no dia 21 de março em sua residência, em Santos, e levado para a sede da Polícia Federal. Após passar por uma audiência de custódia, Robinho foi encaminhado para a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo, onde passou a cumprir a pena.

Vale lembrar que em 2020, em um áudio vazado, Robinho atacou a Globo por fazer reportagens sobre o assunto em seus programas esportivos. “Bolsonaro tá certo, a Globo é um lixo”, disse ele.

Fonte: Diário Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/18:45:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...