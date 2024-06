Carreta tomba na Avenida independência, em Ananindeua- Pará

Não há mais informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro que dirigia o veículo de grande porte. | (Foto: Reprodução )

Trânsito na Av. Independência segue engarrafado após a carreta tombar em uma das mais importantes vias da Grande Belém.

Motoristas de veículos pesados precisam ter cuidados redobrados já que conduzem máquinas altas e pesadas ao contrário de carros de passeio. Esses tipos de transportes têm o centro de gravidade elevado, o que prejudica a estabilidade em curvas acentuadas e em velocidades.

Uma carreta, usada para transporte de madeira, tombou na manhã desta terça-feira (11) na rotatória da Av. independência, próximo a Eletronorte, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

Segundo relatos preliminares, a carreta tombou enquanto o motorista tentava realizar uma manobra.

A carreta transportava madeira, mas não foi informado o destino final da mercadoria transportada. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro que dirigia o veículo de grande porte.

Uma guarnição da Polícia Militar do Pará foi acionada e esteve no local para acompanhar a situação e sinalizar a área. Moradores e curiosos se aglomeraram no trecho da pista.

O trânsito no perímetro sentido 40 Horas e segue bastante engarrafado.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/19:06:14

