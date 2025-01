Equipe de Joelma divulga nota após vídeo de cantora exausta preocupar fãs

Estado de saúde de Joelma chegou a preocupar alguns admiradores (Foto: Redes sociais, Reprodução)

Cantora chegou visivelmente abatida ao hotel e não teve condições de atender fãs que aguardavam no local

A equipe de Joelma se pronunciou após um vídeo da cantora cansada, com aparência preocupante, viralizar nas redes sociais. As imagens foram feitas na noite de sexta (10), quando a artista chegava no hotel onde estava hospedada em Vitória, no Espírito Santo.

Joelma estava na cidade para a gravação de mais um show do seu novo DVD, Isso É Calypso Tour, no sábado (11). Ao longo dos dias anteriores, ela passou por vários ensaios.

“Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem (sábado 11/1). E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito. Mas agora está bem, depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou”, disse a assessoria de Joelma ao portal Leo Dias.

Vídeo preocupou fãs

Na sexta, devido ao cansaço, Joelma não conseguiu atender fãs que estavam no hotel. O estado de saúde da cantora chegou a preocupar alguns admiradores, que especularam a causa do mal-estar no X (antigo Twitter).

Fonte: Redação – NSC total e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/15:55:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...