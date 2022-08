Equipe de Vereador sofre atentado a tiros

A equipe do vereador Amom Mandel sofreu um atentado enquanto trabalhava na apuração de denúncias relacionadas ao transporte coletivo. A tentativa de homicídio ocorreu na última terça-feira (2), no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus – AM.

Segundo a assessoria do político, o carro onde os funcionários estavam foi baleado por homens que surgiram armados em uma motocicleta de placa não identificada. O vereador estava em outro carro com outra parte da equipe.

Em nota, a assessoria relata que os homens chegaram a gritar antes de atirar: “O veículo que estava com adesivos da convenção e da pré-campanha de Amom para deputado federal, foi abordado por dois homens em uma motocicleta, de placa ainda não identificada, que gritaram ‘Amom aqui não’, antes de disparar contra o carro e fugirem”, diz um trecho da nota.

Felizmente, ninguém ficou ferido e o carro foi levado para a perícia. O atentado foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Todos os procedimentos legais foram tomados e a justiça eleitoral também será acionada oficialmente sobre o caso.

Amom afirma na nota que espera que o crime seja devidamente apurado pelas autoridades de segurança do Amazonas, e que o pleito eleitoral de 2022 não seja marcado por atos de extrema violência contra apoiadores e candidatos de nenhum partido político.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/17:38:13 com informações do Blog Pinga Fogo

