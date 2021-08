Empresa investe R$ 20 milhões na primeira balsa-indústria de açaí do Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O açaí a ser processado na balsa será comprado diretamente dos produtores, em comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas. Irani Bertolini, presidente e fundador da empresa, e Fábio Gobeth, assistente da presidência, falam sobre o projeto.

A Bertolini está colocando em operação a primeira balsa-indústria de açaí do Brasil, na região Amazônica. Fruto de um investimento de mais de R$ 20 milhões, a embarcação conta com soluções sustentáveis e alta tecnologia, e vai operar nas calhas dos rios Madeira, Solimões, Amazonas, Juruá, Purus e Japurá.

