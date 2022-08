Flagrado com moto furtada é capturado e amarrado em poste de energia em Santarém

(Foto:Rede Social) – No início da tarde desta quarta-feira (3), um homem identificado como Mike Gadiel Sousa, de 22 anos, foi amarrado em um poste por populares após ser flagrado furtando uma motocicleta na Avenida Pedro Gentil, bairro Santíssimo, em Santarém. Segundo um funcionário da Equatorial Pará que registrou tudo por vídeo, este furto seria a quinta moto levada de trabalhadores da empresa. Na delegacia, Mike Gadiel que saiu há pouco tempo da penitenciária, onde respondia pelo crime de roubo, alegou que tentou levar a motocicleta para pagar uma suposta dívida, que segundo ele pode morrer, se não quitar. O suspeito foi levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos necessários.

NOTA: A Equatorial Pará informa que após ter conhecimento do caso, entrou em contato com a empresa parceira para entender o ocorrido. A distribuidora destaca que não compactua com qualquer tipo de violência e que possui um rígido código de ética para seus colaboradores próprios e terceirizados. Após as autoridades policiais apurarem e concluir o caso, a Equatorial Pará e a Endincon tomarão as medidas cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/17:33:33 com informações do Blog Pinga Fogo

