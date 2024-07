Equipe fisga peixe de 7,8 kg e vence Torneio de Pesca em Novo Progresso;Vídeo

O Torneio de Pesca de Novo Progresso encerrou a Temporada de 2024 neste domingo 14 de julho. (Foto:Reprodução)

A disputa teve um recorde de inscrições e participantes, com 42 equipes e quase 200 pescadores, realizada no rio jamanxim em Novo Progresso. No total, foram distribuídos mais de R$20 mil em premiação.

O evento for realizado pelo Lions Clube de Novo Progresso, e teve apoio da Prefeitura Municipal e foi um sucesso.

A competição teve início às 09 horas do domingo, 14 de julho e foi até as 13 horas. As equipes, formadas por três até quatro integrantes, participaram do sorteio para escolha dos locais para pescaria , os peixes mais pescados foram das espécies Pintado. Para cada peixe pescado, a equipe de fiscal aproximava para o ponto de apoio para medição e pesagem, e o espécime precisava permanecer vivo para depois ser solto no rio. As equipes da organização do torneio se revezaram para garantir que durante as horas da competição os pescadores tivessem fiscais para as medições.

Trabalho em equipe

A equipe “Os Boiadeiros” foram os vencedores com um Pintado de KG 7.825. O capitão do time, Diogo, elogiou a organização do torneio. A equipe se destacou por conquistar não só o primeiro, mas também terceiro lugar da pescaria.

Placar final e premiações

O primeiro colocado recebeu R$10 mil, o segundo foi premiado com R$5.000 e os terceiros com R$3.000 e o quarto com R$1.000.

Conheça os premiados:

1⁰ Os Boiadeiros KG 7.825 – Diogo

2⁰ GH Oficina KG 6.865 – Cleison

3⁰ Os Boiadeiros KG 5.015 – Paulo

4⁰ GH Oficina KG 4.852 – Robson

5⁰ Lambari KG 4.535 – Junior

6⁰ Rabo de Paca KG 4.330 – Lindomar

7⁰ Santa Júlia KG 3.965 – Carlinhos

8⁰ Infisgáveis KG 3.475 – Zé Neto

9⁰ Santa Júlia KG 3.340 – Joilson

10⁰ Agro não Para KG 3.201 – Gleisson

11⁰ Candiru KG 3.005 – Robson

12⁰ GH Oficina KG 2.870 – Rodrigo

13⁰ Paratudo KG 2.800 – André

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/12:17:24

