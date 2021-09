Dono do mercado Brenda é morto dentro do estabelecimento em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – O dono do Mini Box do Brenda e/ou mercado Brenda foi baleado nesta terça-feira 31 de agosto de 2021, dentro do estabelecimento no bairro Bela Vista em Novo Progresso. Ele chegou ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Ainda não foi divulgado as causas do crime.

Câmera de segurança pode ajudar a desvendar o caso.

Este segundo crime que acontece nesta terça-feira 31/08 em Novo Progresso.

Aguardem mais informações …

Leia Também:Comerciante é assassinado na manhã desta terça-feira,PM prende mandante e autores da morte em Novo Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...