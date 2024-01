Erosão avança e causa preocupação entre moradores de comunidade em Maracanã, no Pará

Moradores do ‘Quarenta do Mocooca’ dizem que o perigo já está se aproximando das casas.

A orla da vila Quarenta do Mocooca voltou a sofrer com erosão, gerando estragos e perigo a moradores do município de Maracanã, no nordeste do Pará.

Uma parte da falésia desmoronou nesta terça-feira (30) devido à força da água.

A cratera vem aumentando a cada chuva, segundo os moradores. O problema também já se aproxima das casas e estabelecimentos comerciais da área.

A Prefeitura Municipal de Maracanã informou que uma equipe técnica da Secretaria de Obras realiza monitoramento constante das erosões que estão acontecendo na região devido às ações da natureza.

Informou ainda que as obras para a construção do muro de arrimo estão em processo licitatório, por meio do governo estadual.

Segundo a prefeitura, em breve a comunidade deve receber o muro de arrimo e espaço de lazer na localidade.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2024/17:54:06

