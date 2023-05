Escapamentos adulterados de motocicletas aprendidas em operação são destruídos em Santarém

Mais de 100 escapamentos adulterados de motocicletas foram destruídos — Foto: Zé Rodrigues/ TV Tapajós

Mais de 100 escapamentos foram apreendidos durante operações realizadas nos últimos meses no município.

Aproximadamente 150 escapamentos adulterados de motocicletas foram destruídos na manhã desta quinta-feira (11), no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), em Santarém, oeste Pará. Os motociclistas que circulam com escapamentos adulterados estão sujeitos a remoção do veículo e pagamento de multa.

De acordo com o agente de fiscalização da 1ª Ciretran, José de Sousa, todos os escapamentos destruídos foram apreendidos durante as operações “Silêncio” e “Duas Rodas”, realizadas pelos órgãos de trânsito nos últimos meses.

Ainda de acordo com o agente, escapamentos adulterados e sem o abafador, além de causarem perturbação e tirarem o sossego, podem resultar em problemas para o condutor, pois este comete infração de natureza grave de trânsito, e pode perder cinco pontos na carteira de habilitação além de ter o veículo apreendido.

“Trata-se de uma adulteração de característica, escapamento ou descarga livre. É lavrado o auto de infração para o condutor flagrado, e caso o usuário não regularize a situação no momento da abordagem, o veículo é removido para o pátio do Detran”, disse o agente José de Sousa.

O comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb), capitão Osmarley Furtado, disse que qualquer barulho que possa prejudicar a saúde auditiva da população é caracterizado como crime ambiental. O motociclista que for flagrado conduzindo o veículo com esse tipo de escapamento, pode responder na justiça por poluição sonora.

“O infrator além de estar cometendo crime de poluição sonora, ele também está infringindo as leis de trânsito. A Polícia Militar, Detran, Semma, todos em ronda ostensiva podem parar o cidadão e aplicar as multas e as sansações penais tranquilamente”, informou o capitão.

A ação de destruição dos escapamentos adulterados é alusiva ao Maio Amarelo, movimento criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Após os escapamentos destruídos virarem sucatas, todo material será vendido e o dinheiro apurado será revertido em ação social, com distribuição de cestas básicas.

Fonte G1 Santarém/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2023/06:42:52

