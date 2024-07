Escola Estadual Waldemar Lindermayer recebe antena Starlink em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp)- A antena faz parte do programa “Kit Bora Estudar”, anunciado na última segunda-feira, 10 de junho de 2024, pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para instalar nas 898 escolas da rede estadual de ensino público.

Gilberto Luiz dos Santos, diretor da escola estadual de Novo Progresso, divulgou imagem nesta sexta-feira, 12 de julho de 2024, recebendo uma unidade da antena que já está sendo instalada nas dependências da escola. “Escola Waldemar Lindermayer recebendo a antena Starlink e o técnico para instalação Satrlink”,divulgou Gilberto.



Segundo o diretor, o equipamento garante velocidade de 200mbs para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e para apoiar estudantes e equipes escolares.

