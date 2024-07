Advogado dá voz de prisão à juíza por suposto ‘abuso de autoridade’

Advogado acusa juíza de abuso de poder. (Foto: Reprodução/ redes sociais)

Magistrada teria pedido o adiamento do julgamento após série de interrompimentos do advogado.

Um advogado deu voz de prisão para uma juíza durante uma audiência na cidade de Diadema, São Paulo. Embora o episódio tenha ocorrido no dia 2 de julho, o caso ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. O fato ocorreu na última audiência de um processo trabalhista que transcorria na 4ª Vara do Trabalho local.

Identificado como Rafael Dellova, o advogado afirmou que a juíza Alessandra de Cássia Fonseca Tourinho cometeu abuso de poder. A ordem foi proferida pelo advogado após a juíza decidir adiar a audiência devido aos diversos interrompimentos durante o depoimento de sua cliente, o que estaria contrariando as ordens da juíza, que pedia a continuidade nos procedimentos.

A magistrada teria decidido o adiamento devido a insistência no comportamento do advogado. Surpresa, a juíza ainda reage: “me poupe”. Na sequência, a magistrada chama os seguranças para a retirada do doutor. Quando o segurança chega na sala, o advogado ainda destaca que havia dado voz de prisão contra a juíza. De acordo com o artigo 301 do Código Penal, é direito de qualquer cidadão efetuar a prisão de alguém que esteja cometendo um delito flagrante. Essa medida pode ser tomada mesmo sem a presença de uma autoridade policial. No entanto, o contexto da aplicação dessa lei pode variar significativamente, dependendo do caso.

A atitude do advogado gerou repercussão na internet e dividiu opiniões entre os internautas e entidades jurídicas sobre os limites da advocacia e sua interação com o estamento judicial.

