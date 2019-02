Briga generalizada deixa dois feridos no garimpo São Raimundo

(Foto:Reprodução WhatsApp)-Uma briga generalizada ocorrida no garimpo São Raimundo resultou em duas pessoas gravemente feridas na tarde desta quinta -feira (31).

(Foto:Reprodução WhatsApp)-Uma briga generalizada ocorrida no garimpo São Raimundo resultou em duas pessoas gravemente feridas na tarde desta quinta -feira (31).

Conforme as primeiras informações apontam que um número ainda indeterminado de pessoas se envolveu na confusão, em um ponto de bar na comunidade do garimpo e a briga foi generaliza e as vitimas alegam que foram agredidas sem saber o motivo.

As vitimas foram socorridas e transportadas de aeronave até a cidade de Novo Progresso , elas foram atendidas na emergência do hospital municipal,onde receberam os primeiros socorros, o estado de saúde não foi divulgado pelo hospital.