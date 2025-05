Escola interrompe aulas devido a infestação de mariposas no Pará

(Foto: Reprodução) – O registro foi feito na área rural da cidade de Portel, no arquipélago do Marajó.

Esta semana, uma escola no município de Portel precisou interromper as aulas devido uma infestação de mariposas, conhecidas como “bruxas”.

A correria de pais, professores e alunos da escola municipal de ensino infantil e fundamental Estefânia Monteiro foi grande. No vídeo é possível ver a quantidade de mariposas que voam em frente à instituição.

O registro foi feito na área rural da cidade de Portel, no arquipélago do Marajó. A infestação levou à suspensão das aulas em escolas da região, após relatos de reações alérgicas provocadas pelo contato com as cerdas dos insetos.

A Secretaria Municipal de Educação de Portel determinou a interrupção das atividades escolares por dez dias nas unidades vinculadas à Escola Referência Boa Esperança, localizada na vila Manelito.

A medida foi tomada para proteger alunos e profissionais da educação dos efeitos adversos causados pelas mariposas. O biólogo, Rodolfo Salm, explica o risco do contato com o inseto.

”As mariposas e as borboletas são insetos conhecidos principalmente por sua beleza e elegância, no entanto são necessario alguns cuidados quando se manipula esses animais. As assas das mariposas e borboletas são compostas por pequenas escamas, como as dos peixes, e quando você encosta nessas assas é preciso lavar as mãos. Porque caso você leve aquele pozinho aos olhos, pode ocorrer irritações e reações alérgicas”

Segundo especialistas, o aumento da população dessas mariposas ocorre principalmente durante a transição entre primavera e verão, períodos mais quentes e úmidos que favorecem seu ciclo reprodutivo.

Fonte: Mateus Souza – Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/15:06:22

