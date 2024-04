Vereador sofre tentativa de homicídio na frente de residência no Pará

Regis Santana é irmão do vereador “Filho do Povão” | Foto: Reprodução

Tentativa de homicídio em Nova Ipixuna levanta suspeitas de motivação eleitoral.

Na manhã desse sábado, dia 13, o vereador Redvaldo Santana de Carvalho, de 51 anos, mais conhecido como Regis Santana, foi alvo de um atentado a tiros por volta das 7h30, em frente à sua residência, situada na cidade de Nova Ipixuna, às margens da PA-150, no sudeste do Pará. Apesar do ocorrido, o vereador conseguiu sobreviver.

Regis Santana é irmão do vereador “Filho do Povão”, líder em todas as pesquisas de intenção de voto para prefeito em Nova Ipixuna, nas eleições do dia 6 de outubro de 2024. Durante o ataque, Regis foi atingido na perna, recebeu dois disparos nos braços e um tiro de raspão na cabeça. Após receber os primeiros socorros no Hospital Municipal de Nova Ipixuna (HMNI), foi transferido para Marabá.

Segundo “Filho do Povão”, a tentativa de homicídio contra seu irmão tem características de crime político. Regis, que anteriormente apoiava a prefeita Drª Graça Matos (MDB), decidiu apoiar a candidatura do irmão, o que teria gerado o descontentamento da oposição. O vereador afirmou que seu irmão não possui inimigos pessoais, e que a oposição está desesperada com a perspectiva de derrota nas eleições.

“Filho do Povão” acredita que o assassinato foi uma tentativa de intimidá-lo, mas o executor falhou na execução de Regis Santana. Ele atribui a autoria intelectual do crime aos seus oponentes políticos, alegando que a ação visava forçá-lo a desistir da campanha. No entanto, não mencionou nomes específicos de supostos mandantes do crime.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/10:26:23

