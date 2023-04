Escolas do AM reforçam cuidados no dia 20, mas aulas estão mantidas

Escolas públicas e particulares estão adotando medidas de prevenção à violência (Foto:Reprodução)

Escolas públicas e privadas do Amazonas estão em alerta para prevenir a violência no ambiente escolar. Desde o início da onda de casos de violência, em 2023, nas instituições de ensino do Brasil, ameaças em grupos de WhatsApp e redes sociais, a maioria com indícios de serem falsas para causar pânico, apontam o dia 20 de abril, próxima quinta-feira, como data para mais atentados.

Leia mais:Ataque em escola particular de Manaus deixa feridos

A data coincide com o massacre de Columbine (EUA), onde 15 pessoas morreram em 1999, e o aniversário do ditador nazista Adolf Hitler.

A Seduc (Secretaria de Estado de Educação e Desporto) ,informou que “está em curso uma organização para grande mobilização no próximo dia 20 com o foco na Cultura de Paz e Cidadania nas Escolas”, mas não detalhou como será essa ação.

Leia também:Ataque em escola no Ceará deixa duas meninas feridas

O Governo do Amazonas deve manter as aulas nas escolas estaduais no dia 20, véspera do feriado de Tiradentes, e seguir com as medidas de segurança adotadas depois do ataque no Colégio Adventista de Manaus, no último dia 10, quando um adolescente feriu uma professora e dois colegas com uma faca.

Em nota, a Seduc, que integra o Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar, esclarece que coordena o recém-criado Nise (Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar) para “combater e prevenir todas as formas de violência no ambiente escolar”.

“Em três dias de atuação: o Nise, com o apoio das Forças de Segurança do Estado e da ação de Inteligência, identificou mais de 55 adolescentes, na capital e no interior do Estado, que foram apreendidos por envolvimento na propagação de ameaças de ataques a escolas. Uma parcela dos apreendidos responderá por atos infracionais análogos a atos preparatórios para terrorismo.”, diz o órgão estadual.

A Seduc informa que fortaleceu o atendimento psicossocial na capital e no interior para estudantes, familiares e educadores. “Também foi iniciada uma campanha interna de sensibilização das famílias das crianças, adolescentes e jovens no intuito de envolvê-los no cuidado, atenção, acompanhamento e desenvolvimento destes menores, com vistoria de mochilas e materiais escolares; conteúdo acessado na internet, redes sociais e grupos de WhatsApp”.

“Também tem sido intensificado o policiamento e patrulhamento nas escolas por meio de rondas escolares, as quais têm sido realizadas por parte da Polícia Militar.”, afirma em outro trecho da nota.

E por meio dos canais da SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública), pelo número 190, Seai (Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência), pelo 181, e do Nise, pelo celular (92) 99414-0480 e e-mail escolasegura@seduc.net, o governo recebe denúncias de ameaças às escolas, com o sigilo da fonte garantido.

Escolas municipais

A Prefeitura de Manaus não anunciou nenhuma medida específica contra possíveis ameaças em escolas da rede municipal no próximo dia 20 de abril. Mas a partir desta segunda-feira (17), os 350 agentes de portaria (AGPs) contratados em caráter de urgência passam a atuar nas instituições de ensino, administradas pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Nas redes sociais, o início do projeto Ronda nas Escolas, em parceria com a Semseg (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social), também foi destacado.

E apesar das críticas de alguns vereadores sobre sua eficiência na prática, o Cose (Centro de Operações de Segurança Escolar) permanece responsável pelos serviços de videomonitoramento e aplicação de sistemas de alarme nas escolas municipais.

Escolas privadas

Na rede particular de ensino, muitos colégios passaram a usar detector de metais e revistar os alunos desde a semana passada, após o ataque no Colégio Adventista de Manaus. Inclusive, todas as escolas do Adventista, que também são privadas, suspenderam as aulas desta segunda-feira (17) para a “atualização dos processos de segurança.”

Em relação às ameaças de novos atentados no dia 20 de abril, nenhuma escola particular de Manaus se manifestou até o momento. Nas redes sociais, muitos pais e outros responsáveis afirmam que não deixarão seus filhos irem à escola nessa data por precaução.

No sábado (15), o Sinepe-AM (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas) divulgou nota recomendando que as escolas particulares avisem se manterão as aulas no dia 20.

Leia mais:Ataque em escola particular de Manaus deixa feridos

O sindicato se compromete a informar à SSP quais instituições de ensino optaram em permanecer com as atividades na quinta-feira para que medidas sejam tomadas, como ronda policial.

“Com relação às ameaças de atentados para o dia 20/04, cabe ressaltar que o Governo do Estado disponibilizou toda sua estrutura, em especial rondas ostensivas para as escolas que decidirem manter seu dia letivo”, diz um trecho da nota.

E se algum colégio decidir suspender as aulas presenciais nesta data, o Sinepe pede que ofereça ensino remoto para não prejudicar o aprendizado dos alunos.

Leia mais:Ataque em escola particular de Manaus deixa feridos

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/2023/06:42:04 com informações do portal Atual

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...