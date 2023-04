Ataque em escola particular de Manaus deixa feridos

Adolescente estava armado com uma faca na mão (Foto: Reprodução/Instagram).

Ataque no Instituto Adventista de Manaus, escola particular localizada no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, deixou quatro feridos na tarde desta segunda-feira (10).

Testemunhas relataram que um aluno de 12 anos feriu uma professora e três colegas de classe com uma faca. Policiais militares e civis foram acionados para o local.

Segundo a conselheira tutelar Kiky Anjos, o adolescente afirmou que planejou matar pessoas na escola. Ele foi levado para DEAAI (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais).

Um aluno identificado como Bruno disse que o autor do ataque estava na sala de aula quando puxou a faca da bolsa. “Ele levantou os braços e falou assim: ‘olá, querida. Cheguei’. Ele sentou no lugar, levantou e saiu correndo. A professora também saiu correndo, ele foi atras pra tentar bater nela, aí pularam em cima dele”, disse o estudante.

De acordo com Bruno, faca utilizada pelo adolescente estava “cega” (desamolada).

Beatriz Souza Lucena, 35 anos, mãe de Bruno, disse que o adolescente que realizou o ataque sofria bullying na escola por meio de grupos de WhatsApp da escola. “Eu até tirei meu filho de todos os grupos”, disse a mulher.

O sargento da Rocam (Ronda Cândido Mariano) Elizandro Silva afirmou à reportagem que quatro pessoas ficaram feridas. Segundo ele, o adolescente realizou o ataque com um cutelo (modelo de faca) ferindo as vítimas, mas logo foi contido. O adolescente relatou à polícia que em sua bolsa tinha outros materiais que seriam usados para o ataque. Na bolsa dele havia 3 coquetéis molotov.

Ainda segundo o sargento, o aluno já era monitorado pela escola por apresentar comportamento suspeito. Quando ele começou o ataque, os alunos correram e o imobilizaram.

O adolescente relatou aos policiais que sofria bullying na escola.

As vítimas tiveram ferimentos leves e logo foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Procurada pela reportagem, a SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) informou que informações sobre o caso serão divulgadas na terça-feira (11).

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que em menos de dez minutos, a ocorrência foi atendida pelas equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil do Amazonas. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Prefeitura Municipal de Manaus. O adolescente foi apreendido e encaminhado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde o caso foi registrado. Outras informações serão divulgadas em entrevista coletiva, na sede da Delegacia-Geral, nesta terça-feira (11/04).

O Colégio Adventista de Manaus divulgou na noite desta segunda-feira a seguinte nota:

COMUNICADO À IMPRENSA

Diante do ataque de um aluno na tarde desta segunda-feira, 10 de abril de 2023, o Colégio Adventista de Manaus – IAM, localizado no bairro Cachoeirinha, informa que acionou as autoridades competentes e foi prestado todo o atendimento médico aos dois estudantes e à funcionária atingida, que passam bem.

Lamentamos profundamente o ocorrido, e nos solidarizamos com as vítimas e familiares, dando todo o apoio. Estamos fornecendo as informações necessárias às autoridades. Neste momento, as medidas administrativas em relação ao agressor estão sendo adotadas.

A Educação Adventista preza pelo respeito à vida, repudia todo tipo de violência e ressalta sua preocupação com a harmonia e o bem-estar dos alunos.

Colégio Adventista de Manaus (IAM)

Manaus, Amazonas

10 de abril de 2023.”

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Murilo Rodrigues/amazonasatual em 11/04/2023/10:28:49

