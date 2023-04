Ataque em escola no Ceará deixa duas meninas feridas

Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa em Farias Brito, no Ceará – (Foto:Reprodução)

Vítimas tinham 9 anos e foram atingidas na cabeça, mas estão em situação estável; o suspeito, de 14 anos, foi apreendido

Agressor também era aluno da instituição; na imagem, scola Municipal Isaac de Alcântara Costa em Farias Brito, no Ceará

Um adolescente de 14 anos atacou duas meninas na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, em Farias Brito, no Ceará, nesta 4ª feira (12.abr.2023). As vítimas tinham 9 anos e foram atingidas por objeto cortante na cabeça, mas estão em situação de saúde estável. O suspeito foi apreendido pela polícia. Ele também é aluno da instituição.

Em nota, a prefeitura de Farias Brito disse ter adotado medidas cabíveis ao agressor de forma imediata e ter prestado assistência aos envolvidos, oferecendo acompanhamento psicológico e médico para as vítimas e para as famílias.

Leia também:Prefeito diz que ataque as escolas é brincadeira de alunas para gerar pânico nas escolas, e virou modinha para não ter aula

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso”, conclui o texto.

Leia a íntegra da nota

“A prefeitura de Farias Brito vem a público esclarecer o incidente ocorrido na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, localizada na zona rural do município, envolvendo um aluno do 9º ano que entrou na sala do 4º ano e atingiu duas alunas dentro da escola.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso.

“A escola adotou imediatamente as medidas disciplinares cabíveis para o aluno agressor, e também está prestando assistência aos envolvidos, oferecendo acompanhamento psicológico e médico para as vítima e para a família.

“Ressaltamos que a segurança dos alunos é uma prioridade para a administração municipal e que estamos trabalhando para garantir que todas as escolas municipais tenham um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes.

“Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade, mantendo a população informada sobre as investigações e providências tomadas.”

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 13/2023/05:21:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...