Escolinha de futebol de Moraes Almeida vence amistosos contra time de Novo Progresso

(Fotos: Lenisoon/Índio via WhatsApp) – Escola Atleta do amanhã de Moraes Almeida venceu mais um amistoso contra escolinha do Grêmio de Novo Progresso. (GRÊMIO NP x GOL DE PLACA)

Novo Progresso foi palco para amistosos entre os alunos da escolinha de futebol Arena do Grêmio NP, e escola Atleta do Amanhã time Gol de Placa de Moraes Almeida, distrito de Itaituba (distante 100 km de Novo Progresso).

O evento aconteceu nas dependências do Parque das Araras neste domingo, 3 de abril de20222 com início as 8h00min. Com a presença dos familiares na torcida, que vibraram e comemoraram cada lance, foram disputados cinco modalidades;

SUB 07

SUB 09

SUB 11

SUB 13

SUB 15/17

O placar terminou favorável para escolinha GOL DE PLACA que venceu em na maioria das modalidades, perdeu só na sub 9.



Segundo Lenisson Klinger Reategui dos Santos popular Indio, técnico, técnico da escolinha de Futebol Atleta do Amanhã de Moraes Almeida, o intuito desse tipo de competição é desenvolver o espírito esportivo e o trabalho social entre os jovens.

“Foram sete partidas muito bonitas, com entrosamento e respeito entre os meninos. As famílias dos nossos alunos e os de Novo Progresso prestigiaram os jogos e deram um “show” na torcida. O placar é o que menos importa, o importante mesmo foi essa integração aliada à prática do esporte”, comenta.

O técnico do time visitante, Lenisson conhecido por INdio, agradeceu a receptividade. “Somos gratos em poder participar dessas atividades em Novo Progresso. Sempre fomos bem recebidos”, afirma.

Veja fotos (clique para ampliar)

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022/17:20:01

