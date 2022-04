Bando é preso com armas, munições e armadilhas, em Ipixuna do Pará

Indagados sobre as armas, todos os cinco abordados admitiram que estariam retornando de uma fazenda no município de Paragominas, sudeste paraense, e que haviam praticado caça de tatus e pacas, o que é proibido por lei. (Foto:Divulgação/ Ascom PRF)

Também foram encontrados três facões, cinco facas, um binóculos, um monóculo de visão noturna, dois rádios, um GPS, quatro lanternas e 53 armadilhas do tipo “bufete”.

Na madrugada desta segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco armas de fogo e 133 munições, durante fiscalização no quilômetro 215 da BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. O armamento e as munições foram encontrados no interior de um veículo de passeio. (As informações são do O Liberal)

A equipe solicitou o desembarque dos cinco ocupantes do veículo para a realização dos procedimentos de fiscalização. Nesse momento, um dos passageiros admitiu estar de posse de um revólver, que foi localizado embaixo de um dos bancos. O homem afirmou que possuía a arma há cerca de 15 anos e que nunca possuiu a documentação legal do armamento.

Na sequência, a equipe seguiu na fiscalização ao veículo e localizou ao lado do banco do motorista, uma pistola carregada e mais um carregador alimentado de munições. Ainda durante as buscas, a equipe encontrou mais três espingardas.

Indagados sobre as armas, todos os cinco abordados admitiram que estariam retornando de uma fazenda no município de Paragominas, sudeste paraense, e que haviam praticado caça de tatus e pacas, o que é proibido por lei.

Além das armas de fogo e das 133 munições, também foram encontrados três facões, cinco facas, um binóculo, um monóculo de visão noturna, dois rádios, um GPS, quatro lanternas e 53 armadilhas do tipo “bufete”.

Os cinco ocupantes do veículo receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Polícia Civil de Ipixuna do Pará. Eles deverão responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As armas, as munições e todo material apreendido foram entregues à autoridade judiciária.

Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022

