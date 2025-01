Espaço Seguro: UNAMA inaugura sala de atendimento para mulheres vítimas de violência

Projeto do Grupo Ser Educacional pretende reforçar o combate à violência contra a mulher – (FOTO REPRODUCÃO CANVA )



Nesta terça-feira (28), às 09h, o Ser Educacional lança o projeto Espaço Seguro, uma iniciativa que visa transformar as unidades da UNAMA – Universidade da Amazônia em espaços para atender, acolher e informar as mulheres em situação de violência sobre os seus direitos. O evento será realizado na Sala Despertar da UNAMA Santarém, com a participação de acadêmicas, membros da rede de proteção e autoridades.

O Projeto Espaço Seguro integra o Programa Ser Mulher e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento intelectual, comportamental e emocional das mulheres, com foco especial naquelas vítimas de violência. A iniciativa visa criar um ambiente seguro e acolhedor, onde as pessoas possam receber suporte imediato e serem encaminhadas para a rede de proteção oficial, composta por instituições governamentais e ONGs.

Cada unidade do grupo Ser Educacional contará com um Comitê Local, composto por colaboradoras treinadas para oferecer apoio inicial, realizar escuta sensível e confidencial das vítimas e encaminhá-las aos recursos adequados. Um protocolo de acolhimento foi desenvolvido para padronizar os procedimentos adotados sempre que uma mulher em situação de violência procurar o espaço, garantindo um atendimento uniforme e de qualidade.

Alinhamento com Legislação e Diretrizes: O Protocolo de Acolhimento está em conformidade com a legislação vigente e os protocolos estabelecidos para a prevenção e proteção contra a violência à mulher. A iniciativa reflete o compromisso do Grupo Ser com as diretrizes legais e práticas recomendadas, assegurando um ambiente seguro e de apoio às vítimas.

“Ao lançar o Projeto Espaço Seguro, reforçamos nosso compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária. Sabemos que o conhecimento só pode ser construído em um ambiente de respeito, acolhimento e segurança. Transformar nossas unidades em referências na identificação, acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência é um passo essencial”, pontua o reitor da UNAMA Santarém, prof. Dr. Elzo Vieira.

Durante a cerimônia de lançamento, será apresentado um vídeo de Maria da Penha, e o Comitê Local da UNAMA Santarém será apresentado, com a realização da assinatura do termo de responsabilidade do Programa. A Instituição fica localizada na Rua Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho.

Ser Mulher

O Ser Educacional oferece bolsas de graduação digital 100% gratuitas para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa faz parte do programa Ser Mulher, que conta com o apoio do Instituto Maria da Penha e Grupo Mulheres do Brasil, o qual também oferta apoio psicológico, suporte emocional e atendimento jurídico para as vítimas tirarem dúvidas e receberem assistência durante todo o processo. Os serviços são realizados nas Clínicas-Escola de Psicologia e no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) das unidades.

