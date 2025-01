Foto: Reprodução | Motoristas que utilizam a BR-163, especialmente no trecho entre Mato Grosso e Miritituba, devem estar atentos ao aumento significativo do tráfego de caminhões na rodovia. Nos últimos dias, o movimento de veículos pesados triplicou, sobrecarregando o fluxo e tornando a viagem mais lenta e perigosa.

A BR-163 é uma das principais rotas de escoamento de grãos no Brasil, conectando o Mato Grosso, maior produtor de soja do país, ao porto de Miritituba, no Pará. Com o início do período de escoamento da safra agrícola, o aumento no número de caminhões é natural, mas isso também intensifica os riscos para os motoristas de veículos de passeio.

Orientações para uma viagem segura:

Evite ultrapassagens arriscadas: com muitos caminhões na pista, é essencial aguardar momentos seguros e respeitar as sinalizações.

com muitos caminhões na pista, é essencial aguardar momentos seguros e respeitar as sinalizações. Mantenha distância de segurança: isso reduz o risco de colisões e dá tempo de reação a imprevistos.

isso reduz o risco de colisões e dá tempo de reação a imprevistos. Seja paciente: o fluxo mais lento é inevitável, mas a pressa pode levar a acidentes graves.

o fluxo mais lento é inevitável, mas a pressa pode levar a acidentes graves. Reduza a velocidade em trechos críticos: a BR-163 possui curvas acentuadas e trechos com má visibilidade, que demandam atenção redobrada.

Lembre-se: a prioridade é chegar ao destino em segurança! Autoridades reforçam que a atenção deve ser constante, especialmente em horários de maior movimento.

VÍDEO: Movimento intenso de caminhões na BR-163 exige atenção redobrada dos motoristas Leia mais https://t.co/0vqDJIXEn2 pic.twitter.com/1cptTKjUGQ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 27, 2025

Fonte/Texto: Chellsen Carneiro/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/17:40:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...