Espanhol diz que cobra R$ 3 mil para sabotar festas de casamento e R$ 300 extras para cada tapa recebido

Espanhol e o anúncio feito por ele em site cobrando 500 euros para sabotar casamentos — Foto: Reprodução

Em entrevista a programa de TV espanhol, Ernesto Reinares Varea contou que o ‘negócio’ começou como uma piada, mas agora ele tem casamentos agendados até o final do ano.

Sabe aquela cena famosa nos filmes em que o padre pergunta: “Alguém aqui tem algo contra esse casamento? Fale agora ou cale-se para sempre”? Pois um espanhol diz que vem ganhando dinheiro para invadir cerimônias exatamente nesse momento.

Após publicar um anúncio como brincadeira, Ernesto Reinares Varea afirma ter virado um sabotador profissional de casamentos. Ele relata cobra 500 euros, o equivalente a R$ 3,1 mil, pelo serviço.

“Tem dúvidas ou não quer se casar e não sabe como negar? Não se preocupe mais, eu serei contra o seu casamento. Apareço na cerimônia, digo que sou o amor da sua vida e saímos de mãos dadas”, anunciou ele em site.

Em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3, ele contou ainda que, além do valor cobrado, o contratante, segundo ele, tem que arcar com os custos de deslocamento até o local e com uma taxa extra de 50 euros, mais de R$ 300, para cada tapa recebido por ele caso algum convidado fique alterado.

“Às vezes um pai da noiva, um padrinho, ficam irritados… Eu tento correr, mas cada vez que me pegam, cobro mais”, diz Ernesto, que afirma estar com a agenda lotada de casamentos para “destruir” até o final do ano.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/15:30:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...