Novas acusações contra Harvey Weinstein: o que sabemos até agora | Foto: Reprodução

Harvey Weinstein, ex-vencedor do Oscar, é indiciado por novos crimes sexuais nos EUA. Entenda as novas acusações e o impacto do caso.

Harvey Weinstein, é um ex-produtor de filmes norte-americano e chegou a produzir vários filmes independentes de sucesso, incluindo Sex, Lies and Videotape, The Crying Game Harvey e Shakespeare in Love, este último ainda ganhou um Óscar. No entanto, a realidade atual do ex-produtor está bem diferente.

Desde 2017, ex-diretor de cinema e vencedor do Oscar Harvey Weinstein se tornou um dos principais alvos de acusações sexuais do movimento MeToo, quando mulheres começaram a divulgar publicamente os assédios e crimes sofridos pelo ex-diretor. Harvey foi sentenciado a 23 anos de prisão por estupro em 2020; condenação foi anulada após uma apelação em abril deste ano.

Nesta quinta-feira (12), o foi indiciado Harvey Weinstein por novos crimes sexuais nos Estados Unidos. As novas acusações permanecerão em sigilo até a nova audiência, em Nova York, que está marcada para a próxima quarta-feira (18).

No ano de 2020, Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por atos sexuais criminosos e estupro, porém a sentença foi anulada após uma apelação da defesa em abril deste ano, que pediu um novo julgamento. Apesar de revogada a condenação, ele permanece preso.

Os promotores responsáveis pelo caso do ex-diretor começaram a apresentar, na semana passada, novas evidências ao júri, com ao menos três novas alegações contra Weinstein, que aconteceram em meados dos anos 2000. As novas acusações surgem após promotores do Reino Unido anunciarem que eles não iriam mais seguir com as acusações de agressão contra o ex-diretor.

Atualmente, Weinstein está internado no Hospital Belleveu, em Nova York, se recuperando de uma cirurgia no coração realizada na segunda-feira (9). A Justiça manterá o ex-diretor no hospital até o julgamento ao invés de mandá-lo de volta para a prisão.

Fonte: SBT News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/14:34:58

