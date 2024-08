Espetáculo “PRONCOVÔ”, com Laura de Castro e Zé Motta, terá turnê pelo Pará

Cinco cidades paraenses irão receber apresentações gratuitas da montagem, protagonizada por Laura de Castro e Zé Motta, além de oficinas ministradas pelos artistas. Com direção e dramaturgia de Eduardo Moreira, direção musical de Sérgio Pererê, o espetáculo aborda o ato de caminhar para refletir sobre a vida e a arte. A programação estará disponível nas cidades de Canaã dos Carajás, Paraupebas, Marabá e Belém e Ilha do Combú.

“Proncovô” é um espetáculo poético musical que reúne música e teatro, celebrando a arte do caminhar, uma homenagem ao artista mambembe, ao andarilho e à vocação nômade do artista, que parte sempre em busca de seu público. Protagonizada por Laura de Castro e Zé Motta, a montagem com direção e dramaturgia de Eduardo Moreira e direção musical de Sérgio Pererê, traz os atores-músicos para a cena como trovadores populares e contemporâneos, tocando, cantando e recitando textos e poemas costurados em uma dramaturgia que festeja a cultura brincante brasileira.

Com composições autorais que se juntam a canções populares, o espetáculo convida o público para uma experiência em que a emoção do encontro fala mais alto. A montagem já passou por diversas cidades brasileiras e agora terá uma parada em 5 municípios paraenses: Canaã dos Carajás(21 e 22/08), Paraupebas(23/08), Marabá(24/08), Belém(28 e 29/08) e Ilha do Combu(31/08), que receberá uma residência artística. O projeto de circulação tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A força do encontro ao longo da caminhada é uma metáfora do próprio processo do espetáculo, que marca a reaproximação artística de Eduardo Moreira e Laura de Castro, que viveram uma experiência teatral juntos anos atrás. “É um encontro artístico e afetivo. A Laura trabalhou comigo quando tinha quase 12 anos de idade. Quando ela me convidou para fazer a direção de um show dela com Zé, topei na hora porque deslumbrei a possibilidade de trabalhar o jogo e a relação da música com o teatro e, somado isso, tendo a liberdade de abordar um assunto que sempre me interessa muito que é o caminhar, o lugar do andarilho, do nômade, aquele que está sempre locomovendo-se em busca de alguma coisa”, conta Moreira.

“Acredito que a assinatura do Eduardo está bem impressa na peça, a leveza, a poesia, a comicidade, o movimento. E, ao mesmo tempo, ele nos dá liberdade e nos incentiva a colocarmos nossa marca”, acrescenta Laura.

A perspectiva de transmutar, estar sempre partindo e chegando é uma característica imanente a todo o artista. Para tecer a dramaturgia, Eduardo Moreira se inspirou nos livros “A História do Caminhar”, de Rebecca Solnit, e “Caminhar, Uma Filosofia”, de Fréderic Gros. O roteiro final faz uma colagem com escritos e poemas de diversos autores como Antônio Machado, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski, Fernando Pessoa, incluindo também composições musicais dos artistas-cantores, misturadas com clássicos da música popular, criando um caleidoscópio de sensações.

“Existe o encontro e um embate do encontro de uma forma ancestral de arte dita pela juventude dos seus intérpretes. Encontros da tradição com o contemporâneo, o erudito e o popular, a música e o teatro, o lírico e o épico, tudo isso numa linguagem que sempre busca a comunicação direta com o público”, garante o diretor.

Sérgio Pererê, diretor musical do espetáculo, foi de extrema importância para a costura entre música e cena. Trazendo sua grande experiência como multiartista e seu vasto conhecimento cênico, Pererê provocou os artistas a borrarem a divisão entre som e texto, e a trazerem texturas e timbres diferentes. “Está sendo um desafio maravilhoso aprender novos instrumentos. Pererê trouxe essa provocação, para que experimentássemos outras sonoridades harmônicas e percussivas, e nós entramos de cabeça”, comenta Zé.

“PRONCOVÔ”, espetáculo com Laura de Castro e Zé Motta é um projeto realizado pela Laura de Castro Produções Artísticas com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto de circulação tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A produção é da Lazúli Cultura.

SERVIÇO

Espetáculo “PRONCOVÔ”, com Laura de Castro e Zé Motta, chega ao Pará

Canaã dos Carajás

Oficina gratuita com os atores

Data: 21/08 – quarta-feira

Horário: 18h30

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Endereço: Rua das Esmeraldas, 141 – Jardim das Palmeiras – Canaã dos Carajás-PA

Inscrições: PRONCOVÔ Oficina Canaã dos Carajás (google.com)

Espetáculo PRONCOVÔ

Data: 22/08 – quinta-feira

Horário: 19h

Local: Praça Nossa Senhora de Guadalupe

Endereço: Rua Cristal Avenioda Titânio – Jardim das Palmeiras – Canaã dos Carajás-PA

Gratuito

Paraupebas

Espetáculo PRONCOVÔ

Data: 23/08 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Praça Mahatma Gandhi – Paraupebas – PA

Gratuito

Marabá

Espetáculo PRONCOVÔ

Data: 24/08 – sábado

Horário: 19h

Local: Praça São Felix de Valois

Endereço: Rua 5 de Abril, n° 663 – Marabá – PA

Gratuito

Belém

Oficina gratuita com os atores

Data: 28/08 – quarta-feira

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural SESC Vero Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522/523

Inscrições: PRONCOVÔ Oficina Belém – PA (google.com)

Espetáculo PRONCOVÔ

Data: 29/08 – quinta

Horário: 19h

Local: Praça da República

Endereço: Av. Pres. Vargas, 814 – Campina, Belém – PA

Gratuito

Ilha do Combú

Residência Artística

Datas: 30 e 31/08 e 01/09 – sexta, sábado e domingo

Horário: sexta, de 10h às 18h/sábado, de 09h às 18h e domingo, de 09h às 17h

Local: Espaço ORYBA

Endereço: Ilha do Combú (Próx Furo da Paciência) – Combú, Belém – PA

Gratuito

Inscrições: https://forms.gle/ vzXpbiM8nuHJyTbu5

