Em 4 anos, Hospital Geral Público Castelo dos Sonhos realiza 250 mil atendimentos

Foto: Divulgação | Unidade disponibiliza especialidades de cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cardiologia e anestesiologia.

Inaugurado em 17 de julho de 2020, o Hospital Geral Público Castelo dos Sonhos realizou mais de 250 mil atendimentos ao longo dos quatro anos de serviços prestados, aniversário comemorado neste mês pelos colaboradores da unidade.

Pertencente e mantido pelo Governo do Pará, trata-se da principal unidade de saúde do distrito Castelo dos Sonhos, distante mil quilômetros do município de Altamira (PA), onde vivem aproximadamente 20 mil habitantes.

Além de Castelo dos Sonhos, o hospital também recebe pacientes do distrito de Cachoeira da Serra e dos municípios Novo Progresso e Moraes de Almeida, alcançando cerca de 70 mil pessoas.

“É o porto seguro dos moradores da região que buscam atendimento na saúde pública. E essa condição aumenta nossa responsabilidade em melhorar continuamente os serviços que realizamos”, afirma o diretor geral Diego Carlis dos Santos.

De acordo com o diretor, o foco da gestão — especialmente assistencial — são as necessidades do paciente para o diagnóstico, tratamento e reabilitação.



“Outra característica importante são as ações de humanização e a segurança assistencial. Todos os anos, definimos o nosso planejamento geral com várias ações para qualificar nossos profissionais a prover um atendimento humanizado ao paciente”, acrescenta Diego.

O hospital, e é gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde, oferece atendimento ambulatorial, faz cirurgias de baixa e média complexidade, atende urgências hospitalares, além de realizar partos e exames SADT. São 21 leitos de enfermaria e outros13 que abrangem pronto atendimento, estabilização e recuperação pós-anestésica.

A unidade também atende pacientes nas especialidades cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, cardiologia e anestesiologia.

Durante os quatro anos, o hospital realizou 3.047 cirurgias, gerais, ortopédicas e partos. No ambulatório, foram 26.899 atendimentos em ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e cardiologia.

Desde 2020, o hospital realizou 137.879 exames de análises clínicas, patológica, ultrassonografia e ultrassonografia com doppler, radiologia, eletrocardiograma e colposcopia. A unidade também somou durante o período 4.684 internações, 69.387 mil atendimentos de urgência e emergência e outros 1.108 serviços na especialidade de anestesiologia.

“Como a nossa localização é distante de outros centros urbanos, nossos médicos, equipe assistencial e colaboradores, sempre buscam atender e reabilitar o paciente aqui mesmo, evitando a necessidade de transferência para outro hospital”, observa a gerente administrativa Thaynar Costa Veras.

Para se ter uma ideia, a referência mais próxima de Castelo dos Sonhos fica a aproximadamente 10 horas por via terrestre, em Itaituba, onde fica o Hospital Regional do Tapajós, também pertencente e mantido pelo Governo do Pará.

De acordo com Thaynar, os números confirmam a importância que o hospital tem para a comunidade local. “A maioria das pessoas — se não a totalidade — precisa dos serviços de saúde pública”, acrescenta a gerente administrativa. Ela disse que, quando há necessidade de transferir o paciente, o foco é estabilizar sua condição de saúde.

Os cerca de 180 colaboradores e prestadores de serviços que atuam no Hospital Geral Castelo de Sonhos, lembraram o aniversário da unidade, com atividades de integração.

O diretor geral resume o sentimento dos profissionais. “Buscamos sempre manter esse ambiente interno de cooperação e harmonia para que os pacientes sejam sempre bem atendidos. Tem sido assim desde o início. É claro que enfrentamos dificuldades, faz parte do dia a dia. Mas nosso empenho é sempre fazer o melhor e salvar vidas”, observa Diego Carlis dos Santos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2024/13:49:25

