Assassinato de Esportista de MotoCross abala Novo Repartimento-Pará

(Foto: Reprodução)- Investigações em andamento após o esportista Valex de Sousa Galvão ser alvejado a tiros em frente a um bar na região.

A Delegacia de Polícia Civil do município de Novo Repartimento, na região sudeste do Pará, está conduzindo uma investigação sobre o assassinato do esportista Valex de Sousa Galvão, ocorrido por volta de 5h30 deste domingo (18).

O crime chocou a comunidade local, pois Galvão, conhecido por sua paixão pelo MotoCross, foi encontrado sem vida com sua motocicleta estacionada em frente a um bar nas proximidades da Praça Antônio Martins, no Bairro Vila Tucuruí. A equipe plantonista da polícia recebeu informações sobre um homicídio em via pública próximo à referida praça. Rapidamente, a equipe se deslocou até o local indicado e confirmou a veracidade dos relatos. O corpo de um homem estava caído no chão, vítima de múltiplos disparos de arma de fogo.

As informações preliminares sugerem que Galvão estava em sua moto em frente ao clube Espaço Dez quando foi surpreendido por tiros de arma de fogo, que o levaram a cair ao solo. O autor dos disparos fugiu sem deixar rastros. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, enquanto as autoridades continuam diligências para esclarecer os fatos e encontrar o responsável por esse ato violento.

Fonte: Portal Jacundá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/09:31:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...