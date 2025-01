Homem Morre Após Sofrer Choque Elétrico em Jardim do Ouro no Pará

Foto: Reprodução | Anderson Sousa morreu após fio de energia elétrica (com ligação clandestina) cair sobre ele; esposa busca justiça em meio à dor da perda.

Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, um casal que saía do trabalho na comunidade de Jardim do Ouro, região garimpeira do município de Itaituba, foi atingido por um fio de energia elétrica. De acordo com informações repassadas à nossa equipe de reportagem, o casal estava passando pela Rua das Mangueiras, às margens do Rio Jamaxim, quando começou a dar um vento forte. Nesse momento, um fio de energia elétrica ligado clandestinamente caiu sobre eles, juntamente com uma peça de madeira que sustentava o fio.

O pedreiro identificado como Anderson Sousa de Jesus, 33 anos, estava carregando uma melancia. No entanto, o fio caiu sobre ele, causando um choque na região do pescoço, o que o fez cair no chão e ficar totalmente eletrocutado. Sua esposa, identificada como Nelcileide Soares Santos, 26 anos, ao se aproximar dele, também recebeu uma descarga elétrica, mas passa bem.

Em total desespero, Nelcileide teve a ideia de retirar o fio que estava sobre Anderson com o mesmo pedaço de madeira que sustentava o fio da rede elétrica. Eles conseguiram removê-lo e, em seguida, carregaram-no para uma residência. Nesse momento, uma enfermeira do posto de saúde foi até lá para realizar todos os procedimentos necessários tentando reanimá-lo. Infelizmente, ele não resistiu à alta tensão do choque e morreu. A esposa saiu rapidamente gritando por socorro na comunidade. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e constatou a veracidade do caso, comunicando a polícia civil.

O local foi isolado e de acordo com testemunhas a responsável pela ligação clandestina foi avisada várias vezes sobre o risco iminente que estava levando aos moradores que passam pelo local. No entanto, nenhuma atitude foi tomada.

Nelcileide foi orientada a ir à delegacia do distrito de Moraes Almeida para prestar esclarecimentos sobre a fatalidade ocorrida, visto que ela presenciou tudo. Conforme informações da esposa, a proprietária que fez a ligação clandestina afirmou que essa conexão existe há mais de cinco anos. Segundo Nelcileide, após a fatalidade, eles desligaram a energia, mas possuem provas da existência da ligação com fotos e vídeos.

Anderson deixa esposa e oito filhas; eles estavam trabalhando duro para comprar materiais escolares para as crianças. A família pede uma resposta rápida das autoridades e clama por justiça.

“Estávamos trabalhando em prol das vidas das crianças e da mãe dele, pois ela está com mioma e precisa fazer uma cirurgia particular, mas não tem condições de pagar os exames nem a cirurgia. No entanto, estávamos nos esforçando para que ela pudesse realizar a cirurgia, mas, infelizmente, aconteceu isso.” Finalizou Nelcileide

