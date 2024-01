VÍDEO: Novas imagens podem esclarecer desaparecimento do menino Edson Davi

Criança de 6 anos, que estava na praia da Barra da Tijuca com o pai, um barraqueiro, sumiu na última quinta (4), levando a uma busca incessante sobre seu paradeiro.

Um vídeo obtido por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) no qual o menino Edson Davi Silva de Almeida, de apenas seis anos, aparece brincando à beira do mar, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pode ser a chave para o esclarecimento do sumiço da criança, que foi vista pela última vez na tarde de quinta-feira da semana passada (4).

Edson Davi, que é filho de um barraqueiro que trabalha naquele trecho da orla, aparece pulando e correndo nos primeiros metros da faixa d’água, e acaba sendo registrado pelas imagens de celular de um frequentador por acaso. Segundo as investigações, o registro é de aproximadamente uma hora antes de o pai perceber o desaparecimento da criança.

Um barraqueiro que trabalha próximo ao estabelecimento do pai do garoto, e que conhece os dois, já havia informado à polícia que a criança tinha pedido por três vezes uma prancha de bodyboard dele emprestada para entrar no mar, o que foi negado pelo comerciante, que ainda teria alertado Edson Davi para que não ingressasse na água, pois a maré estava agitada aquele dia.

Para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já tinha a hipótese de afogamento como a principal linha de investigação, o novo vídeo pode colocar fim ao mistério, uma vez que traz ainda mais indícios de que possivelmente Edson Davi entrou no mar e acabou não conseguindo sair. Buscas no trecho marítimo seguem sendo realizadas pelos bombeiros.

Até o fim de semana, a tese de que a criança teria sido raptada ganhou alguma força, inclusive com a polícia localizando um turista que poderia ter alguma relação com o episódio. No entanto, nada foi encontrado e ficou claro que o homem não sabia de nada sobre o caso. Fotos que supostamente mostrariam Edson Davi comendo numa lanchonete, acompanhado de outro menino e com uma família, também foram descartadas, visto que a família não o reconheceu na imagem.

Imagens mostram o menino Edson Davi, de 6 anos, na beira d'água, cerca de 1h30 antes do seu desaparecimento na Praia da Barra da Tijuca; dono de barraca vizinha a do pai do menino disse, em depoimento, que ele pediu prancha emprestada 3 vezes. https://t.co/wujDf15mhv #g1 pic.twitter.com/R9WCnSYzYb — g1 Rio (@g1rio) January 9, 2024

Fonte DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/08:44:54

