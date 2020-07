Esposa descobre traição invade casa de amante e agride mulher no Mato Grosso

Moradora descobre casa de amante de marido, derruba portão com carro e agride mulher em Nova Xavantina

A filha da mulher também estava na cena e tentou agredir a amante

A Polícia Militar foi acionada por volta de 13h de quinta-feira (23), para comparecer em uma residência em que uma mulher teria entrado com o carro e derrubado o portão, além de ameaçar a proprietária. O caso aconteceu em uma residência do bairro Verdes Campos, em Nova Xavantina.

De acordo com informações, de imediato a guarnição se deslocou até o local, onde encontrou duas suspeitas e a dona da casa.

Uma das suspeitas, L. M. M. C., de 54 anos, afirmou aos policiais que estava desconfiada que seu marido a traía, e quando ele saiu de sua casa, ela o seguiu e o viu entrar na residência de A. P. C., de 36 anos. Do lado de fora, a mulher pediu para que abrissem o portão e seu marido saísse, porém, ninguém atendeu ao seu pedido, então, ela entrou no carro e acelerou, o que fez com que o portão fosse derrubado.

Já dentro da propriedade, a mulher juntamente com sua filha L. M., de 38 anos, se muniram de um pedaço de madeira para agredir a suposta amante. Ela teve algumas escoriações no rosto, contudo, nada grave.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis. O caso deverá ser investigado.

Por Olhar Alerta 24/07/2020 – 17:51 hs

