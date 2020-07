Por G1 MT 25/07/2020 – 10:48 hs Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Militar, no início da manhã, a vítima acordou com o suspeito em cima dela na cama.

Vítima gritou por socorro e a polícia foi chamada. Rapaz retornou para o apartamento dele, onde foi preso.(Foto: Ilustrativa) Vizinho invade casa de jovem para tentar estuprá-la e é preso em em Sinop, diz polícia Um rapaz de 23 anos foi preso na manhã de quinta-feira (23), após invadir o apartamento da vizinha dele e tentar estuprá-la, em Sinop, na região norte do estado. O caso ocorreu num conjunto de apartamento localizado no Centro da cidade.

