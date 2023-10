Esquema para “esquentar ouro” do Pará no Mato Grosso continua sendo investigado pela PF

ouro apreendido (Foto>Divulgação PF) – A Polícia Federal deflagrou operação Ouropel, no final de setembro, contra empresas suspeitas de comercializar ilegalmente quase R$ 10 bilhões em ouro extraído da Amazônia Legal. Na oportunidade, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Novo Progresso e Itaituba no Pará, e na cidade de Cuiabá no Mato Grosso.

Em Novo Progresso um compra de Ouro e uma pessoa física foram alvos da PF. A Compra de Ouro localizada na Avenida Isaias Antunes, continua fechada.

Conforme fontes, o inquérito policial que deu origem à operação Ouropel iniciou em junho de 2023 – e constatou o “esquentamento” de mais de uma tonelada de ouro. Ainda, conforme fontes, as investigações da PF continuam e os alvos são empresas de atividade garimpeira que estariam trazendo ouro, extraído ilegalmente do Pará para “esquentar” em Mato Grosso. Ainda conforme a PF, um garimpo com documentação (PLG) , na região de Novo Progresso foi usado para emitir notas frias, o garimpo já extraiu mais de 200kg de ouro em notas e nunca teve atividade no local.

Leia mais>PF do Pará cumpriu 17 mandados de busca e apreensão e bloqueia bens no valor de R$ 290 milhões em Novo Progresso/PA,Itaituba/PA e Cuiabá/MT

A Polícia Federal ( PF) continua investigando a extração ilegal de ouro no Pará e o esquentamento no MT, e vai chegar em gente graúda nos dois estados; graduados de Novo Progresso e Itaituba, continuam na mira da PF, é questão de tempo. Já tem muita gente “bravinha e irritada e perdendo o sono”, observou fonte.

Fonte:Redação do Jornal Folha do Progresso com site VG Noticias/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2023/10:35:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...