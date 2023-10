Polícia Civil prende mãe e homem por assédio contra criança especial de 8 anos, em Novo Progresso

(Imagem Ilustrativa) – Eles foram presos e autuados em flagrante o homem por assediar criança e a mãe por permitir o assedio em Novo Progresso.

A Polícia prendeu, neste sábado, 21 de outubro, em flagrante um homem, de 30 anos, acusado de praticar assedio contra uma criança especial de 8. Ele foi detido após denúncia, em sua residência, nas proximidades da SEMED, em Novo Progresso.

Conforme a informação, por volta das 16h00min, deste sábado (21), populares fizeram um vídeo de um homem beijando e passando a mão em uma criança, e enviaram para Policia Militar. A guarnição no comando do Sargento Maduro, foi até o local e constatou o assedio. O Conselho Tutelar foi acionado e o Homem e a mãe da criança,de 41 anos, foram presos em flagrante encaminhados para Polícia civil.

A mãe que estava visivelmente embriagada, não apresentou documentos e deu várias versões distorcidas para Polícia.

Ainda conforme informação do Conselho Tutelar, que acompanha o caso, a criança é especial, foi encaminhada para casa de proteção e aguarda os avos para ouvi-los nesta segunda-feira (23). A criança não frequenta sala de aula e não tem Pai (falecido).

O Caso é investigado pela Delegacia de Policia civil de Novo Progresso, em segredo de Justiça, segundo a conselheira que atua no caso, o homem (Idade não divulgada) que não foi confirmado ser o padrasto e a mãe da criança, devem permanecer presos, o casso de assedio foi confirmado, e laudo será encaminhado para a justiça ainda nesta segunda-feira (23).

A polícia investiga o homem se já tem outras vítimas em outros estados. Ele responderá pelo crime do artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que consiste em aliciar, assediar, instigar ou constranger criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

