Esta é a ‘manha’ para ativar o bloco de notas do WhatsApp e falar com você mesmo

(Foto:Reprodução) – Para guardar informações no WhatsApp, não é mais preciso criar um grupo com um amigo seu e o remover para ficar com o grupo somente para você. Ainda é uma alternativa, mas que precisa ser combinada com esse contato.

Veja também: Sem baixar nada! Aprenda a criar figurinhas de WhatsApp no iPhone

Mais simples, por mais estranho que possa parecer para quem desconhece o recurso, é possível falar consigo mesmo no serviço de troca de mensagens. A conversa servirá como uma pasta interna de tudo que você desejar guardar: arquivos, textos e fotos. E ninguém terá acesso.

Não é mais preciso criar grupo: como conservar consigo mesmo no WhatsApp

Como um bloco de notas integrado no aplicativo da Meta, o recurso de conversar consigo mesmo já está disponível há algum tempo. Ele está disponível para todos, podendo ser acessado em seu celular ou diretamente na versão web do mensageiro. Vamos para o passo a passo.

No seu WhatsApp para celular

O primeiro passo consiste em abrir o WhatsApp. Fique na página inicial do aplicativo, sendo onde as conversas estão concentradas. Clique no ícone de contatos.

Para os usuários de Android:

No canto inferior direito há um círculo verde que simboliza as conversas. Após clicar nele, selecione o seu número ou o número de telefone para entrar na conversa. Caso desejar, é possível ficar a conversa no topo da lista para achá-la com maior facilidade.

Usuários de iPhone:

Aos usuários de iPhone, o procedimento é semelhante. Entretanto, o ícone muda. Procure ele diretamente no seu iPhone e selecione o seu nome para iniciar o chat.

WhatsApp Web

Por fim, para os usuários do WhatsApp Web, é só clicar no ícone destacado abaixo, que fica logo em cima das conversas.

Após entrar no ícone circulado, basta selecionar o seu contato. Pronto! Todos os passos foram listados. Agora, é só usar o recurso.

Por fim, servindo para todos os aparelhos, outra opção que você tem é entrar no mensageiro e pesquisar o seu nome na aba de pesquisa do WhatsApp.

Fonte:Velvet Agência e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/09:20:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...