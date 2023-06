Funcionário de aeroporto morre após ser sugado por motor de avião

A identidade do homem não foi divulgada, mas ele era um funcionário da Unifi Aviation, empresa que presta serviços de assistência no aeroporto. Imagem de ilustração (Foto:fanjianhua / Freepik).

De acordo com as investigações preliminares, o incidente não esteve relacionado aos processos operacionais, procedimentos e políticas de segurança

Um incidente ocorreu na última sexta-feira (23) no Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, quando um funcionário foi fatalmente sugado pelo motor de um avião. O incidente ocorreu por volta das 22h25 no horário local (00h25 em Brasília), logo após a chegada de uma aeronave da Delta Air Lines vinda de Los Angeles.

A identidade do homem não foi divulgada, mas ele era um funcionário da Unifi Aviation, empresa que presta serviços de assistência no aeroporto. Em comunicado, a Unifi Aviation expressou profunda tristeza pela perda do funcionário e afirmou que está comprometida em apoiar seus colaboradores.

A empresa também ressaltou que, de acordo com as investigações preliminares, o incidente não esteve relacionado aos processos operacionais, procedimentos e políticas de segurança da Unifi Aviation. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) informou que o voo Delta 1111 estava taxiando para o portão com um dos motores em funcionamento quando o acidente ocorreu, resultando na sucção do trabalhador pelo motor. O NTSB está em contato com a Delta Air Lines e está coletando informações sobre o incidente. Ainda não se sabe exatamente como o funcionário foi sugado para dentro do motor.

A Delta Air Lines expressou profunda tristeza e afirmou estar com o “coração partido” pela perda de um membro de sua “família da aviação”. A companhia declarou que seus pensamentos e apoio estão com as famílias, amigos e entes queridos do funcionário durante esse período difícil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/09:15:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...