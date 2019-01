Esta preso motorista que provocou acidente com duas carretas na BR-163-Vídeo

(Foto:Reprodução)- Está preso Motorista embriagado que bateu em duas carretas na BR 163 é preso por tentativa de homicídio em Lucas

O motorista de uma caminhonete Toyota Hilux preta que colidiu frontalmente com uma carreta na manhã deste domingo (20) na BR 163 entre Nova Mutum e Diamantino estaria dirigindo embriagado. O mesmo foi preso horas depois pela PRF.

A equipe foi ao hospital onde ele estava para fazer o teste do itilômetro e foi constatado alta concentração de álcool no carpo. Assim que recebeu alta do hospital o homem foi preso.

Ele também é acusado de tentativa de homicídio horas antes em Lucas . Ele teria disparado duas vezes contra um jovem que foi socorrido e encaminhado ao hospital e estado grave.

Além de tentativa de homicídio, o homem também deverá responder pelo crime de embriaguez ao volante e direção perigosa.

O caso

Passageiros que trafegavam pela BR-163, em Diamantino, na manhã de domingo (20), flagraram o momento em que uma caminhonete Toyota Hillux preta, com placa de Nova Canaã do Norte, bateu frontalmente com uma carreta Scania branca, com placas de Pinheiro Preto (SC).

Em seguida, a caminhonete também colidiu lateralmente com um caminhão-baú com placa de Gabriel Garibaldi (RS), que seguia na mesma direção e que tentava ultrapassar. O terceiro veículo acabou tombando.

Conforme é possível ver no vídeo, o condutor da Hillux estava há alguns minutos dirigindo em zigue-zague na rodovia, com a intenção de ultrapassar o caminhão-baú. Os passageiros que vinham logo atrás filmando ainda tentaram alertar o motorista da frente, com buzinas, o que não surtiu efeito.

A concessionária que administra a rodovia informou que prestou atendimento às vítimas quando foi acionada, às 7h52. Além do motorista da Hillux, encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Mutum, os condutores das duas carretas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de atendimento.

