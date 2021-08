Dupla invade casa de câmbio em Santarém e foge levando mais de 9 mil euros

Assaltantes entraram em casa de câmbio e fugiram levando dinheiro, aparelho celular e joias — Foto: Câmeras de circuito interno/Reprodução

Casal de assaltantes também levou cerca de R$ 8 mil, um aparelho celular e joias. Crime foi registrado por câmeras de segurança do local.

Um homem e uma mulher assaltaram uma casa de câmbio localizada na área central de Santarém, no oeste paraense, na tarde desta terça-feira (24). Os dois conseguiram fugir levando aproximadamente 9 mil euros, R$ 8 mil, um aparelho celular e joias de clientes e funcionários do estabelecimento.

Dentre os pertences, os criminosos levaram R$ 300 em espécie e 150 euros de uma cliente que chegou no momento do assalto.

A ação da dupla foi flagrada pelas câmeras de circuito interno da casa de câmbio, nas imagens é possível ver os dois no local abordando as vítimas. O homem estava com uma arma de fogo.

Os criminosos fugiram em uma motocicleta de cor vermelha. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências com objetivo de capturar o casal, mas não teve êxito.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil por um funcionário da casa de câmbio por volta das 19h. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), que tem como titular o delegado Gilvan Almeida.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

24/08/2021 20h05

