Estado anuncia pagamento da tarifa de energia elétrica de consumidores de baixa renda

O governador Helder Barbalho enviou nesta sexta-feira (3) à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) um projeto de lei que autoriza o pagamento pelo Governo do Estado da tarifa de energia elétrica de consumidores de baixa renda. A medida deve valer durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Estado. A proposta foi encaminhada aos pa

Assumimos mais um compromisso com a população neste momento de pandemia do coronavírus. Pagaremos a conta de energia elétrica das famílias que tenham cadastro social, com consumação de até 100 kW por mês. pic.twitter.com/K3Nt3wf6RX — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 3, 2020

“O Poder Executivo Estadual se propõe a realizar o pagamento de energia elétrica de quase 350 mil lares paraenses, que consomem até 100 quilowatts/hora de energia por mês. O impacto social é gigantesco e o custo, de cerca de R$ 13 milhões mensais, é menor do que a mobilização de uma unidade hospitalar”, declara o governador no documento.

O anúncio oficial do projeto será feito por Helder Barbalho em pronunciamento oficial ainda nesta sexta.

