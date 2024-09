Justiça condena jornalista por Fake News contra candidatos em Alta Floresta

FotoO Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) proferiu uma decisão histórica na luta contra a desinformação eleitoral. O jornalista e o seu portal foram condenados ao pagamento de uma multa de R$ 5 mil por veicularem notícias falsas e difamatórias contra os candidatos Chico Gamba e Robson Quintino, da coligação “Acelera Alta Floresta”.

A sentença, emitida na última terça-feira, ressalta a importância de combater a propagação de fake news durante o período eleitoral. O TRE-MT considerou que a publicação ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando propaganda eleitoral antecipada negativa. Esta decisão estabelece um importante precedente na região, sinalizando que ataques infundados e desinformação não serão tolerados no processo democrático.

A coligação “Acelera Alta Floresta”, formada por União Brasil, MDB, Republicanos, PSD, PP, PRD e a Federação Cidadania/PSDB, comemorou a decisão. Em nota oficial, os candidatos Chico Gamba e Robson Quintino reafirmaram seu compromisso com uma campanha limpa e transparente, destacando a importância de o eleitor poder decidir seu voto sem interferências indevidas.

Este caso serve como um alerta para a mídia e eleitores sobre a necessidade de verificar fontes e informações, especialmente durante o período eleitoral. A decisão do TRE-MT reforça o papel crucial do Judiciário na manutenção da integridade do processo democrático, garantindo que as eleições municipais em Alta Floresta e em todo o estado transcorram de maneira justa e equitativa.

Fonte: Notícia Exata

