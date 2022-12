Militar do Exército morre em acidente no município de Marabá

Um soldado do Exército Brasileiro (EB), identificado com Cauã Valentim da Silva, morreu vítima de acidente rodoviário em Marabá nesta sexta-feira (2).

O caso se registrou perto de um posto de combustíveis na BR-222, na entrada da Folha 5 (Nova Marabá), próximo da ponte rodoferroviária do Rio Tocantins.

Após se envolver em uma batida na moto que pilotava, Cauã ainda foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, devido à gravidade dos ferimentos. Mas ele não resistiu e morreu na casa de saúde.

A reportagem ainda não conseguiu apurar as circunstâncias que provocaram o acidente que tirou a vida do jovem militar.

Cauã Valentim, que morava na Folha 8 (Nova Marabá), era lotado na 6ª Companhia de Engenharia de Combate de Selva. O corpo do militar está sendo velado na residência da família. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/09:31:25

