Mulher investigada por tentar matar filho afogado em Castelo dos Sonhos, grava vídeo e nega acusações

Caso aconteceu domingo dia 15 de setembro em um torneio de pesca na praia do rio Curuá no distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira-PA. A Polícia Civil investiga o caso e testemunhas já estão sendo ouvidas, em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, no sudoeste do Pará. A cena em que mãe e filho aparecem dentro da água, viralizou nas redes sociais e o caso foi parar na delegacia.

A mãe identificada sendo Elizabeth Branco Lira prestou depoimento nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024 para a polícia e negou as acusações. Após ser ouvida divulgou um vídeo nas redes sociais.

De acordo com o depoimento da mãe para polícia, ela está de férias em Castelo de Sonhos, que veio de Goiânia e aproveitava momentos de lazer no festival de pesca, que nenhum momento tentou afogar o filho que segundo ela estava de colete, que ficou revoltada com a falsa acusação de uma dirigente da festa e tentou agredi-la. Elizabeth tem três filhos, um de 5, 3 e 2 anos. (Jornal Folha do Progresso)

Entenda o caso-Sem entender o que está acontecendo, as pessoas que registram a cena especulam que a mulher estaria afogando a criança. Com sinais de embriaguez, a mulher tem o filho tirado dos braços e um dos homens conversa com ela, alguns segundos depois todos saem da água, e o menino é levado para um posto de atendimento.

Em seguida, a mãe da criança aparece correndo, e vai em direção ao posto tentar retirar o menino de lá. O locutor alerta novamente no microfone e chama a polícia. Assim que os policiais chegam e a mulher é detida, o vídeo acaba. Com visíveis sinais de embriaguez, ela foi levada para a delegacia, a criança foi atendida e sem apresentar nenhum problema de saúde, foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

Registrado como negligência, o caso é investigado pela polícia. Segundo a polícia, a mulher estava com visíveis sinais de embriaguez e ao ver o filho se afogando, tentou ajudar, mas não conseguiu. A cena teria sido mal interpretada por quem estava distante do local, mas testemunhas que viram o que aconteceu já estão sendo ouvidas em Castelo de Sonhos.

A Polícia Civil por enquanto não trata o caso como tentativa de afogamento, mas não descarta a negligência, já que a mulher estava sob efeito de álcool. (confirma noticia)

